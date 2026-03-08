ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лео Меси носи нов успех на "Интер Маями"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22427083 www.24chasa.bg

Президентът на Иран: Отвръщаме на атаките, но това не означава, че имаме спор с другите страни

2728
Иранският президент Масуд Пезешкиан Снимка: Екс/ @drpezeshkian

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че изказванията му са били „погрешно интерпретирани от врага, който се опитва да посее раздор между съседите", съобщи тази сутрин иранската държавна телевизия, цитирана от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Пезешкиан е заявил това, след като вчерашното му извинение за атаките на Иран срещу страни от региона бе възприето като решение за прекратяване на ударите срещу държави от Персийския залив, докато тези атаки продължиха.

„Многократно е било казано, че ние сме братя и трябва да имаме добри отношения със съседите си. Въпреки това, ние сме принудени да отвърнем на атаките, но това не означава, че имаме спор със (съседна) страна или искаме да разстроим нейния народ", подчерта иранският президент.

Иранският президент Масуд Пезешкиан Снимка: Екс/ @drpezeshkian

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди