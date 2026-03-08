Президентът на Иран: Отвръщаме на атаките, но това не означава, че имаме спор с другите страни

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че изказванията му са били „погрешно интерпретирани от врага, който се опитва да посее раздор между съседите", съобщи тази сутрин иранската държавна телевизия, цитирана от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Пезешкиан е заявил това, след като вчерашното му извинение за атаките на Иран срещу страни от региона бе възприето като решение за прекратяване на ударите срещу държави от Персийския залив, докато тези атаки продължиха.

„Многократно е било казано, че ние сме братя и трябва да имаме добри отношения със съседите си. Въпреки това, ние сме принудени да отвърнем на атаките, но това не означава, че имаме спор със (съседна) страна или искаме да разстроим нейния народ", подчерта иранският президент.