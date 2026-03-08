Русия свали украински 72 дрона за една нощ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руската противовъздушна отбрана е свалила тази нощ 72 украински дрона, предаде ТАСС, позовавайки се на министерството на отбраната на Русия.

"В хода на изминалата нощ с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 72 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в съобщението на ведомството.

Министерството на отбраната на Русия посочва, че най-много дронове - по 20, са неутрализирани над територията на Астраханска област и над Кримския полуостров.

Четиринайсет безпилотни летателни апарата са ликвидирани над Ростовска област, предава БТА.