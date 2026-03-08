ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лео Меси носи нов успех на "Интер Маями"

US военни командири представяли Тръмп като „избрания" да предизвика второто пришествие

Тръмп по време на групова молитва в Овалния кабинет, Кадър: Екс/@erbmjha

Американски военни командири представят Доналд Тръмп като „избрания" да предизвика второто пришествие на Христос. 

Над 200 анонимни оплаквания от военни в САЩ разкриват, че командири в Близкия Изток оправдават военните действия срещу Иран с религиозна реторика, свързана с края на света, съобщава NOVA. Това става ясно от сигнали, подадени към Фондацията за военна религиозна свобода, която защитава разделението между църквата и държавата в американската армия.


Майкъл Уайнстийн: Министърът на отбраната Хексед организира молитвени служби в Пентагона с участието на лични пастори
Президентът на организацията Майкъл Уайнстийн бивш офицер и адвокат, заявява, че част от военните командири представят Тръмп като „избрания" да предизвика второто пришествие на Христос, мотивирайки войната с Иран като част от библейското пророчество за Армагедон. По думите му анонимните сигнали са постъпили от 50 бази в рамките на първите няколко дни след атаките срещу Иран.

Според Уайнстийн подобна идеологическа намеса е тревожна и опасна за националната сигурност. Той подчертава, че военните командири, които разпространяват тези послания, контролират живота на войниците и могат да предизвикат страх от репресии при изразяване на несъгласие.

Примери за екстремистки религиозни влияния са видими и на високо ниво - министърът на отбраната Хексед организира молитвени служби в Пентагона с участието на лични пастори, според Уайнстийн. "Подобни практики могат да имат дългосрочни последици за армията и вземането на военни решения", предупреждава президентът на организацията.

