Саудитска Арабия обяви, че е унищожила 14 ирански дрона, Катар е бил мишена на 12 ракети

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия обяви днес, че е унищожило 14 дрона, включително няколко източно от столицата Рияд, без да споменава за пострадали и щети, предаде Франс прес.

Осем дрона бяха прехванати и унищожени след навлизане във въздушното пространство на страната, а шест бяха неутрализирани „източно от столицата Рияд", съобщи говорител на ведомството в социалната платформа "Екс".

В същото време катарското министерство на отбраната информира, че страната е била вчера мишена на 10 ирански балистични ракети и на две крилати ракети. Ведомството добави, че осем от ракетите са били прехванати, предава БТА.

„Катарските въоръжени сили, с Божията милост, успешно прехванаха шест балистични ракети", както и двете крилати ракети, се казва в изявление на министерството, разпространено днес.

Две балистични ракети „паднаха в катарски води", а две - „в необитаем район, без да причинят жертви", добавя министерството, цитирано от АФП.

Дронове атакуваха резервоарите за гориво на международното летище на трета страна от Персийския залив - Кувейт, съобщи министерството на отбраната на тази държава.

„Кувейтските въоръжени сили реагираха на вълна от вражески дронове, които проникнаха във въздушното пространство на страната. Резервоари за гориво на международното летище на Кувейт бяха атакувани от дронове", написа говорител на министерството в "Екс", осъждайки военната операция срещу „стратегическа инфраструктура".

Няколко минути по-късно армията на Кувейт заяви в същата социална мрежа, че се опитва да възпре атаки с „ракети и дронове", без да уточнява броя им, посочва АФП.