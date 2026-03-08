Израел ударил складове за гориво в Техеран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военновъздушните сили на Израел съобщиха, че са нанесли удари по военната инфраструктура на Иран през изтеклата нощ, предаде ДПА.

Израелски изтребители за първи път бомбардираха „складове за гориво" в иранската столица Техеран, съобщиха късно снощи военните в "Телеграм". На видео кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда огромно огнено кълбо и издигащи се облаци черен дим над града, припомня БТА.

„Военните сили на иранския терористичен режим използват директно и често тези резервоари за гориво, за да захранват военната си инфраструктура", заявиха израелските военни.

Иранската държавна телевизия ИРИБ предаде, че елитният Корпус на гвардейците на Ислямската революция е потвърдил за бомбардирана петролна рафинерия.