Израел ударил складове за гориво в Техеран

Израел нанася нови удари над Иран. СНИМКА: pixabay

Военновъздушните сили на Израел съобщиха, че са нанесли удари по военната инфраструктура на Иран през изтеклата нощ, предаде ДПА.

Израелски изтребители за първи път бомбардираха „складове за гориво" в иранската столица Техеран, съобщиха късно снощи военните в "Телеграм". На видео кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда огромно огнено кълбо и издигащи се облаци черен дим над града, припомня БТА.

„Военните сили на иранския терористичен режим използват директно и често тези резервоари за гориво, за да захранват военната си инфраструктура", заявиха израелските военни.

Иранската държавна телевизия ИРИБ предаде, че елитният Корпус на гвардейците на Ислямската революция е потвърдил за бомбардирана петролна рафинерия.

