Тръмп за Мелони: Обичам Италия, мисля, че тя е велик лидер

Доналд Тръмп похвали италианския премиер Джорджа Мелони и каза, че тя е готова да помогне на САЩ и Израел във войната им с Иран, пише БТА, като се позовава на публикация в днешния си неделен брой на в. „Кориере дела сера".

В телефонен разговор с италианския вестник, осъществен вчера, Тръмп описа Мелони като „велик лидер" и заяви, че Италия прави всичко възможно, за да помогне.

„Обичам Италия, мисля, че тя е велик лидер", каза Тръмп за Мелони.

„Тя винаги се опитва да помогне, тя е отличен лидер и е моя приятелка", подчерта американският президент, цитиран от в. „Кориере дела сера".

Италия планира да изпрати помощ за противовъздушната отбрана на страните от Персийския залив в отговор на иранските въздушни удари, съобщи в четвъртък Мелони. Италиански военен кораб се готви да отплава за Кипър като част от съвместна европейска мисия за защита на острова, след като той бе подложен на ирански обстрел, обяви в петък говорител на военноморските сили на Италия, цитиран от Ройтерс.