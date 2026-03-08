Синът на Хаменей има апартаменти с изглед към израелското посолство в Лондон за 50 млн. паунда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Синът на наскоро убития диктатор на Иран Али Хаменей притежава два луксозни апартамента с изглед към израелското посолство в Лондон.

Моджтаба Хаменей - сочен като новия аятолах на Иран - притежава имотите в Кенсингтън, Западен Лондон, с приблизителна стойност над 50 милиона паунда, пише "Дейли мейл".

Апартаментите на шестия и седмия етаж, които разполагат с помещения за прислуга на партера, са в непосредстевена близост до двореца Кенсингтън, официалната резиденция на принца и принцесата на Уелс.

56-годишният Хаменей е притежавал двата апартамента от 2014 г., но собствеността му се разкри едва след едногодишно разследване на новинарския канал Bloomberg.

Разкри се, че Хаменей притежава и 11 имения в Хампстед, Северен Лондон, чрез лице, подставено лице, и фиктивна компания, регистрирана на остров Ман.

Разследването на Bloomberg също така разкри, че Хаменей е натрупал портфолио от имоти по целия свят на стойност стотици милиони паунда.

Според разследването средствата за покупките са дошли от петролната програма на Иран за нарушаване на санкциите.

Разкритията, че Хаменей - лидер в опасния Корпус на гвардейците на ислямската революция (IRGC) - притежава два апартамента с изглед към сградата на израелското посолство, пораждат опасения, че апартаментите може да са били използвани за шпиониране на дипломатическата мисия.

Това се случва, след като четирима иранци бяха арестувани в Северен Лондон в ранните часове на петък по подозрение в шпионаж за иранските разузнавателни служби.

Мъжете, които са иранци и имат британско-иранско гражданство, са заподозрени в наблюдение на еврейски „места и лица".

Смята се, че местата са синагоги в Лондон, а лицата може да са били поклонници.

Шестима други бяха арестувани в Хароу, в северозападната част на столицата, по подозрение в подпомагане и подстрекателство към престъпник.

Източници посочват, че шестимата не са свързани с никакви заговори.

Специалист по тероризъм и сигурност заяви в събота вечер, че апартаментите в Кенсингтън, на по-малко от 50 метра зад сградата на израелското посолство, биха могли да се използват за наблюдение и фотографиране на персонал и посетители.

Близостта би позволила аудиозаснемане на разговори на открито в градината на служители на посолството, както и „лазерно подпомагано наблюдение на вибрациите на прозорците за извличане на реч отвътре".

Обхватът под 50 метра би позволил и хакване на безжични мрежи на посолството за наблюдение на интернет трафика.

Роджър Макмилан, специалист по борба с тероризма и бивш директор по сигурността в иранския дисидентски сателитен канал Iran International, каза: „Иран притежава гледката към задната част на израелското посолство от по-малко от 50 метра.

„Два апартамента, с пряка видимост, преминаващи през Моджтаба Хаменей. Това не е портфолио от имоти - това е постоянна платформа за наблюдение. Това е сериозно нарушение на сигурността."

Двата апартамента близо до посолството и останалите 11 на улица „Бишопс" в Хампстед, наричана „Редът на милиардерите", заедно се оценяват на 200 милиона паунда.

Смята се, че повечето са празни, а няколко са изоставени.

Те се намират на частна улица, наречена „Палас Грийн", охранявана от полиция и частна охрана 24 часа в денонощието.

Снимането на улицата не е разрешено поради проблеми със сигурността около посолството и свръхелитните жители на улицата.

Апартаментите са собственост на доверен човек на име Али Ансари, ирански олигарх и близък приятел на семейството, според Bloomberg.