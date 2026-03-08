Хапчето, което държи пилотите на изтребители будни: как то помага да летят при екстремна умора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тъй като израелските и западните пилоти летят на все по-дълги мисии, лекарите казват, че лекарството модафинил, което насърчава събуждането, помага за поддържане на бдителност и вземане на решения при екстремна умора, замествайки по-старите амфетаминови стимуланти, известни някога като „хапчета за събуждане".

Дългогодишното медицинско предизвикателство във военната авиация се завръща на преден план: как да се поддържа бдителност, бързо вземане на решения и бързо време за реакция след много часове без сън, пише ynetnews.

В света на бойната авиация умората не е просто въпрос на комфорт. Тя е критичен проблем за безопасността. Пилотите на изтребители, управляващи сложни системи с висока скорост, трябва да поддържат пълна концентрация, дори когато телата им сигнализират за изтощение.

През последните години западните военновъздушни сили все повече се обръщат към модафинил, лекарство, което насърчава будността, като инструмент, който помага на пилотите да останат бдителни по време на екстремни оперативни условия.

Д-р Оснат Разиел, хирург и директор на мултидисциплинарния център в Assia Medical в Тел Авив, разказа за лекарствата на пилотите. Тя е служила като лекар в летателното училище на израелските военновъздушни сили и е преподавал авиационна медицина.

„Умората е един от най-значимите фактори, влияещи върху когнитивните функции", каза Разиел, която е била и летателен лекар по време на спасителни мисии с елитния отряд 669 на израелските военновъздушни сили и притежава лиценз за цивилен пилот.

„След около 18 до 24 часа без сън се наблюдава значителен спад в концентрацията, времето за реакция, работната памет и способността за вземане на решения", обясни тя. „Изследванията във физиологията на съня показват, че ефектите могат да наподобяват тези на умерени нива на алкохол в кръвта."

Д-р Ури Елкан, специалист по уши, нос и гърло и лекар по съня в болница „Бейлинсън", каза, че умората в авиацията надхвърля обикновената сънливост.

„Умореният пилот има тенденция да се фокусира върху един инструмент или цел и може да не успее да сканира околната среда или да наблюдава други системи", каза той. "Умората също влияе върху оценката на риска. Лишаването от сън уврежда префронталния кортекс, което може да доведе до подценяване на опасността и поемане на по-големи рискове."

Той също така предупреди за особено опасен феномен, известен като микросън, кратки неволни пропуски в съзнанието, траещи само секунди.

„В критични етапи на полета, дори няколко секунди могат да бъдат катастрофални", каза Елкан.

В исторически план някои военновъздушни сили са се справяли с умората със стимуланти от семейството на амфетамините, обикновено наричани „go хапчета".

„Тези са били широко използвани в миналото", каза Разиел. „Но през последните десетилетия много западни военновъздушни сили са преминали към модафинил."

Модафинил първоначално е разработен за лечение на нарушения на съня, характеризиращи се с прекомерна сънливост през деня, включително нарколепсия, разстройство на съня при работа на смени и сънливост, свързана със сънна апнея.

Лекарството насърчава събуждането и подобрява концентрацията и функционирането през деня.

Неврохимично модафинилът засяга няколко системи в мозъка, включително допамин, норепинефрин и хистамин, всички от които играят ключова роля в бдителността и вниманието.

„За разлика от традиционните стимуланти като амфетамини, „Модафинилът като цяло има по-добър профил на безопасност и причинява по-малко рецидивиращи сривове, след като ефектите му отшумят", каза Разиел.

Елкан добави, че лекарството действа по същество по обратния начин на хапчетата за сън.

„Помага на хората да останат фокусирани за по-дълги периоди", каза той. „Но все още има странични ефекти. Може да причини повишено кръвно налягане и ускорен пулс, подобно на високите дози кофеин."