Иран отново атакува с ракети и дронове Кувейт и Бахрейн

За нови ирански атаки с ракети и дронове съобщиха днес страните от Залива, включително Кувейт, където са атакувани "жизненоважни" резервоари за гориво на летището, предадоха Франс прес и БТА.

На деветия ден от войната Обединените арабски емирства (ОАЕ) бяха последните, които тази сутрин обявиха в изявление на Министерството на отбраната в "Екс", че са обект на "нова атака с дронове и ракети от Иран".

"Кувейтските сили за противовъздушна отбрана в момента реагират на враждебни атаки с ракети и дронове", съобщи на свой ред кувейтската армия в "Екс", като предупреди, че е възможно да бъдат чути експлозии от прехванатите ракети и дронове.

По-рано през нощта кувейтското Министерство на отбраната съобщи за нова вълна от атаки, осъждайки "вземането на прицел на жизненоважна инфраструктура", след като "резервоарите за гориво на международното летище в Кувейт бяха атакувани от дронове".

Официалната кувейтска новинарска агенция КУНА след това съобщи, че пожарът на летището е бил овладян и няма "тежко ранени".

Сирени прозвучаха и в Бахрейн, където днес при атака с ирански дрон е била повредена инсталация за обезсоляване на морска вода, съобщи в "Екс" вътрешното министерство на страната.

"Иранската агресия атакува безразборно граждански цели и причини материални щети на инсталация за обезсоляване на вода в резултат на атака с дрон", посочи ведомството.

Ден по-рано Иран заяви, че е нанесъл удар по американската база "Ал Джуфаир" в Бахрейн, твърдейки, че тя е била използвана по-рано за нанасяне на удар по иранска инсталация за обезсоляване на вода.

Генералният секретар на Съвета за сътрудничество в Залива Джасем Мохамед Албудайуи осъди днес в изявление "нападенията срещу жизненоважни съоръжения и гражданска инфраструктура" от страна на Иран, определяки ги като "опасна ескалация, която би застрашила сигурността и стабилността" на засегнатите държави.