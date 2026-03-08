ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел: Ще преследваме всеки наследник на аятолах Али Хаменей

Убитият върховен лидер Али Хаменей Снимка: Екс/@khamenei_ir

Израелската армия заяви, че ще преследва всеки наследник на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей
Светослав Танчев
Израелската армия заяви, че ще преследва всеки наследник на иранския върховен лидер аятолах Али ХаменейИзраелската армия заяви, че ще преследва всеки наследник на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей
Огромен плакат показва убития в първия ден на израелско-американските удари върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей в иранската столица Техеран, 5 март 2026 г. (AP Photo/Vahid Salemi))
Йерусалим,
08.03.2026 10:39
(БТА)
Израелската армия заяви, че ще продължи да преследва всеки наследник на следващия върховен лидер на Иран, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на военните на фарси в социалната платформа "Екс".

В изявлението израелската армия също така предупреждава, че ще преследва всеки, който се опита да назначи наследник на аятолах Али Хаменей, визирайки духовния орган, натоварен с избора на нов върховен лидер на Ислямската република.

Съветът на експертите, иранският орган, отговорен за избора на следващия върховен лидер, който да наследи аятолах Али Хаменей, убит в първия ден на израелско-американските удари, трябва да се събере "в следващите 24 часа", съобщи снощи иранската новинарска агенция Фарс, посочва БТА.

Убитият върховен лидер Али Хаменей Снимка: Екс/@khamenei_ir

