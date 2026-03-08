Си Дзинпин: Политическото изграждане на армията е фундамент за военната мощ на Китай

За да бъде постигната целта за стогодишнината на Китайската народноосвободителна армия (КНОА) през 2027 г. и се реализира висококачествен напредък в модернизацията на националната отбрана и въоръжените сили през 15-ата петилетка (2026-2030), е необходимо да се поддържа, прилага и развива армейското политическо изграждане, заяви китайският лидер Си Дзинпин, който е и председател на Централната военна комисия, на вчерашното заседание на депутатите от въоръжените сили, участващи в работата на Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП.

По думите му, необходимо е да се отстоява и укрепва абсолютното ръководство на Китайската комунистическа партия над въоръжените сили, да се използват пълноценно специфичните предимства на армейското политическо изграждане и да се обединят усилията за стабилен и дългосрочен напредък на модернизацията на националната отбрана.

Си Дзинпин подчерта, че изпълнението на целите и задачите за модернизация на националната отбрана и въоръжените сили през периода на 15-ата петилетка в крайна сметка зависи от ръководството и съдействието на партийните организации на всички нива. Трябва цялостно да се укрепят партийното ръководство и партийното изграждане в армията, да се подберат и заздравят съставите на висшите партийни комитети, да се повиши капацитетът на низовите партийни организации за самостоятелно управление и развитие и партийните организации на всички нива да станат още по-силни и ефективни, каза още китайският лидер.