Демонстрации и голямо шествие в Берлин на Международния ден на жената

Поредица от демонстраации, включително голямо шествие до кметството , се провеждат на днешния Международен ден на жената в Берлин, предадоха ДПА и БТА.

В съюз с други организации Германската конфедерация на профсъюзите призова за демонстрация под мотото "Феминистки в солидарност с профсъюза".

Председателката на профсъюза Катя Каргер ще произнесе реч на откриващия се митинг, в който се очаква да вземат участие 10 000 души.

Кметството на Берлин е известно като Червеното кметство, не заради политиката си, а заради цвета на тухлите, с които е построена сградата. Кметът Кай Вегнер е консерватор, отбелязва ДПА.

Основното шествие е насрочено да започне около 11:30 ч. местно време (12:30 ч. българско време) на площад "Ораниенплац" в южния централен квартал Кройцберг в Берлин.

Други събития, отбелязващи международния празник, включват традиционното велосипедно шествие "Пърпъл Райд", също в Кройцберг, организирано от леви и женски групи от ЛГБТК+ общността, в което се очаква да участват около 2000 души.

Следобед левите организации планират да преминат в шествие до площад "Роза Люксембург" в Берлин, кръстен на полско-германската революционерка и марксистка Роза Люксембург, под лозунга "Феминизъм без граници". Общо 3000 демонстранти са се регистрирали за участие в шествието.

Друга демонстрация с 1200 участници под мотото "Международен ден 8 март" е планирана за следобеда, като шествието ще тръгне от "Кройцберг" към съседния квартал Нойкьолн.

Радикални леви групи също призовават за шествия под лозунгите „Свобода за Палестина" и „Революционна 8-мартенска демонстрация".