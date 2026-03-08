Пекин: Отношенията между Китай и САЩ са от дълбоко и глобално значение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайският външен министър Ван И предупреди за недоразумения със САЩ преди очакваното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Китай, предаде ДПА.

Ако двете страни си обърнат гръб, това ще доведе до взаимни погрешни възприятия и преценки, заяви първият дипломат на Китай в кулоарите на годишната сесия на Общокитайското събрание на народните представители (парламента) в Пекин.

Пътят към конфликт и конфронтация „може да повлече целия свят надолу", гласи официалният превод на изявлението на Ван И на английски език, направен от китайското външно министерство, посочва БТА.

„Отношенията между Китай и САЩ са от дълбоко и глобално значение", се казва още в изявлението.

Тръмп обяви планове да посети Китай, което според съобщенията може да стане в края на март. Пекин все още не дал потвърждение за това.

Тръмп и китайският президент Си Цзинпин се срещнаха за последен път в Южна Корея в края на октомври миналата година преди срещата на върха на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, където се споразумяха, наред с други неща, за временно преустановяване на продължаващия търговски спор.

Остават обаче нерешени въпроси като износа на редкоземни елементи от Китай и съответно износа на компютърни чипове от САЩ, отбелязва ДПА.

Напоследък се появиха спекулации, че Пекин може да отложи визитата на Тръмп заради атаката на САЩ срещу Иран, един от икономическите партньори на Китай.