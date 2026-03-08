ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-малко двама души са загинали при наводнения на индонезийския остров Бали

Наводнение. СНИМКА: Пиксабей

Внезапни наводнения са отнели живота на поне двама души на индонезийския курортен остров Бали, а още двама са в неизвестност, съобщиха днес властите, цитирани от ДПА  БТА.

Наводненията започнаха късно в окръг Булеленг, провинция Бали, след като проливни дъждове заляха в петък района, според индонезийската национална агенция за борба с бедствията.

Според власти силните течения са отнесли осем местни жители.

Двама от тях бяха открити мъртви, а други двама все още са в неизвестност, съобщи агенцията.

Търсенето и спасителните операции по издирване на изчезналите жители продължават.

Наводнение. СНИМКА: Пиксабей

