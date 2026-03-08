Хакан Фидан: Войната в нашия регион трябва да приключи възможно най-скоро

Солидарност с усилията срещу допълнително разпространение на войната в Близкия изток изразиха на неформалната среща в Истанбул министрите на външните работи на страните от Организацията на тюркските държави. Срещата се проведе вчера под домакинството на турския външен министър Хакан Фидан, предаде БТА

Външните министри на страните от ОТД са се съгласили, че е необходимо тюркският свят да действа със стратегическа перспектива и да демонстрира по-голяма солидарност, за да не се разпространява войната допълнително. В светлината на този общ подход е прието съвместно изявление относно последните развития.

Това посочи турският външен министър Хакан Фидан на брифинг по повод работата на неформалната среща, която се състоя вчера (7 март) в двореца Чъраган сарайъ в Истанбул под негово председателство.

Организацията на тюркските държави е основана през 2009 година. Членки на ОТД са Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан, a Туркменистан, Унгария и т. нар. Севернокипърска турска република (СКТР, призната само от Анкара) са със статут на страни наблюдателки.

В срещата в Истанбул участваха външните министри на Азербайджан, която е мандатен председател на ОТД, на Казахстан, Киргизстан и Узбекистан. В рамките на срещата се състояха и двустранни срещи между Фидан и неговите колеги.

"Последните развития в Близкия изток пораждат сериозни опасения за мира и стабилността на нашия регион. В този чувствителен процес, като страни членки на ОТД, ние следим отблизо събитията в региона. Не искаме войната да се разпространява допълнително. В светлината на този общ подход приехме съвместно изявление относно последните развития. Беше записано, че всяко нападение срещу един от членовете е източник на голяма загриженост за всички членове на ОТД. Войната в нашия регион трябва да приключи възможно най-скоро е общата ни позиция", каза Хакан Фидан на брифинга.

По думите му на срещата са обсъдени последните развития в организацията и стъпките, които ще бъдат предприети за засилване на координацията и приемане на обща позиция по въпросите на външната политика. Страните членки на ОТД са демонстрирали силна подкрепа и солидарност пред лицето на атаките срещу Турция и Азербайджан, за което турският външен министър изказа благодарност.

„Войната в нашия регион трябва да приключи възможно най-скоро. Полагахме големи усилия в продължение на месеци, за да установим маса за преговори. Днес казваме, че дипломацията е единственият вариант за разрешаване на проблемите и продължаваме да работим в тази посока", каза Фидан, добавяйки, че траен мир е възможен само чрез диалог и сътрудничество.

Външните министри на ОТД бяха приети и от турския президент Реджеп Тайип Ердоган. В разговора е направена всеобхватна оценка на актуалните глобални и регионални развития, обсъдени са били вижданията и насоките на турската страна, съобщиха дипломатическите източници.