Черно небе над Техеран след ударите по петролни депа

Небето над части от Техеран потъмня днес след бомбардировките на петролни депа от Израел през изтеклата нощ и гъстият дим, който се издигна над столицата, съобщиха ирански медии.

„Въпреки че днес в Техеран има облачност, сегашното затъмнение на небето не е естествено и се дължи на комбинация от дим и облаци", каза представител на кризисния център на иранската метеорологична служба, цитиран от държавната новинарска агенция ИРНА и БТА.

Иранската агенция Тасним отправи предупреждения, че има рискове за здравето от серни и азотни оксиди в атмосферата, които могат да станат опасни в комбинация с дъжд. В случай, че завали дъжд, местните жители не трябва да напускат домовете си, ако е възможно, предупреждава иранската новинарска агенция.

Израел съобщи, че през нощта е атакувал няколко петролни депа в иранската столица Техеран, посочвайки, че те са били използвани за снабдяване на военната инфраструктура, отбелязва ДПА.

Иранската държавна телевизия ИРИБ предаде, че елитният Корпус на гвардейците на Ислямската революция е потвърдил за бомбардирана петролна рафинерия.