В Салвадор де Баия ви се завива свят от капоейра, боса нова и кандомбле

Най-африканският град на Бразилия още пази следите от колониалното си минало

Салвадор де Баия не е град, който просто се разглежда. Той се усеща. Още щом пристигнете в това място в източна Бразилия, мирисът на океана, шумът на улиците и ритъмът на барабаните ви обгръщат отвсякъде. Салвадор сякаш пулсира денонощно. Още преди да сте стъпили тук, вероятно сте чували, че това е най-африканският град в Бразилия. Само няколко минути са достатъчни, за да разберете, че това не е преувеличение. Атлантическият океан носи ветровете от Африка, а колониалното минало се усеща във всяка улица, във всяка къща и в лицата на хората.

Градът е основан през XVI век от португалците и дълго време е първата столица на Бразилия. През неговото пристанище са минали милиони хора, докарани насилствено от Африка. Салвадор се превръща в един от най-големите центрове на търговията с роби в Америка. Смята се, че повече от милион и половина африканци са пристигнали именно тук. Тази трагична история е оставила дълбок отпечатък, но същевременно е създала и една изключително силна култура, каквато е афро-бахийската. Всичко напомня за колиналното минало. Снимка: Виолина Христова

Днес тя се усеща навсякъде в града -в музиката, в религиозните ритуали, в храната и дори в начина, по който хората се движат и разговарят по улиците. Капоейра, специфичният танц, произлязъл от бойното изкуство на робите, се играе по много от площадите. От малките улички се чуват удари на барабани, а във въздуха почти непрекъснато се носи аромат на пържени скариди и подправки. Цветните лентички са завързани навсякъде из Салвадор

Най-впечатляващото място, откъдето започва почти всяка разходка из града, е историческият квартал Пелуриньо. Тук са всички онези картини, които човек вижда по картичките от Салвадор. Къщи в ярки цветове -жълти, сини, зелени и розови, се издигат по стръмните калдъръмени улици. Отдалеч изглеждат като огромна палитра от бои, разлята по хълма.

Зад цялата тази красота обаче се крие мрачна история. Самото име на квартала означава „позорният стълб", мястото, където по време на колониалната епоха робите са били публично наказвани. Днес площадите са пълни с музика и смях, но миналото никога не изчезва напълно, то сякаш е пропито във всяка сграда.

Архитектурата на квартала е едно от най-ярките свидетелства за португалската колониална епоха от XVII и XVIII век. От 1985 г. историческият център е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Разхождайки се по тези улици, човек има усещането, че се намира едновременно в Европа, Африка и Южна Америка.

Един от най-живописните площади е Ларго до Пелуриньо. Леко наклонен, той изглежда като сцена от филм. От едната страна се издига синята църква, построена от чернокожите роби и е символ на тяхната вяра и устойчивост. От другата страна се намира балконът, станал известен по целия свят, защото именно там Майкъл Джексън снима клип и пее за несправедливостта, докато зад него звучат мощните барабани на групата Олодум. Част от колониална къща

Ако се разходите малко по-надолу, ще стигнете до площад Терейро де Жезус, което е едно от най-старите места в града. Там почти винаги е оживено -жени, облечени в традиционни бели рокли, музиканти, които свирят боса нова, групи, които тренират капоейра, и продавачи на кокосова вода. Влажният въздух на Баия е тежък, а сладката студена вода от кокосов орех често е най-доброто спасение от жегата. Колоритът на Пелориньо

Площадът е обграден от няколко църкви, сред които се издига и катедралата на града. Недалеч се намира и първият медицински факултет в Бразилия, основан в началото на XIX век.

Една от най-впечатляващите религиозни сгради е църквата, посветена на свети Франциск. Отвън тя изглежда сравнително скромна, но вътре е истинско бароково чудо. Стените, колоните и олтарите са покрити със златни листове, или общо почти един тон злато. До нея се намира манастир, чиито стени са украсени с десетки огромни португалски керамични панели. Сините плочки разказват библейски сцени и алегории за човешките добродетели и пороци. Колоритът на Пелориньо

Друг символ на Салвадор са малките цветни лентички, които се виждат навсякъде из града. Те се връзват на китката с три възела и за всеки възел човек си намисля желание. Лентата не трябва да се реже, а трябва да се скъса сама и да падне. Само тогава желанията могат да се сбъднат. Най-впечатляващата гледка е пред църквата Бонфим, където решетките са покрити с хиляди такива цветни ленти, развяващи се на океанския вятър.

Салвадор де Баия е разделен на две части -Горен град и Долен град. Между тях има голяма разлика във височината и затова в края на XIX век е построен известният градски асансьор. Той свързва историческия център с пристанището долу и за секунди преодолява височина от над 70 метра. Отгоре се открива великолепна гледка към огромния залив на Всички светии.

Когато човек слезе долу, достига до стария пазар, където някога са пристигали корабите с роби. Днес мястото е пълно с магазини за занаятчийски изделия, чува се музика и се усеща ароматът на различни подправки.

Морето също е част от душата на Салвадор. Един от най-красивите символи на града е Бара, най-старият фар в Южна Америка. Той стои на края на полуострова, където заливът среща открития Атлантически океан.

Малко по-нататък се намира плажът Порто да Бара. Това е едно от редките места в Бразилия, където може да се види как слънцето потъва направо в морето. Вечер хората се събират на пясъка, играят футбол, слушат музика и чакат последните минути на деня. Когато слънцето изчезне във водата, често се чуват аплодисменти.

В Салвадор религиите се смесват по начин, който е рядък в света. Католицизмът съществува рамо до рамо с афро-бразилските вярвания като кандомбле. Почти няма европейски турист в града, който да не присъства на ритуал на кандомбле, за който трябва непременно да е облечен целият в бяло,защото така се прогонват злите сили. За местните хора християнските светци често съответстват на древни африкански божества. В центъра на кандомбле стои почитането на оришас, божества или духовни сили, свързани с природата и човешкия живот. По време на ритуалите се свири на барабани, пее се и се танцува, а вярващите понякога изпадат в транс, смятан за знак, че божеството присъства.

Но най-силно впечатление в Салвадор правят хората. Жените, известни като баиани, носят широки бели рокли, тюрбани и цветни огърлици. Те продават традиционни ястия, сред които най-известният е пържен специалитет от боб и скариди. Тези жени са наследници на робини, които някога са продавали храна по улиците, за да съберат пари и да изкупят свободата си. Църквата, посветена на свети Франциск

Салвадор е град на контрасти. В него се преплитат красота и болка, религия и музика, колониална архитектура и шумни пазари. Именно тези противоречия го правят толкова жив и чаровен.