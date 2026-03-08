Премиерът на Ливан: Можехме да не бъдем засегнати, ако "Хизбула" не ни беше въвлякла в конфликта

Държавата прави всичко възможно на политическо и дипломатическо ниво, за да сложи край на войната на Израел срещу Ливан и да облекчи катастрофалното ѝ въздействие върху хората, особено върху разселените граждани.

Това заяви ливанският премиер Науаф Салам пред в. „Аш Шарк ал Аусат". Той допълни, че дипломатическите усилия не са постигнали желаните резултати, защото ситуацията в страната е обвързана с кризите и войната в региона, пише БТА.

„Можехме да избегнем да бъдем засегнати от конфликта, ако не беше стратегическата грешка на "Хизбула" да ни въвлече в него", посочи Салам и добави, че това е катастрофа за Ливан и „средата, която партията твърди, че иска да защити". По думите му войната е наложена на целия ливански народ.

Премиерът разкри, че чуждестранните усилия за прекратяване на конфликта са посрещнати с „изключително твърда позиция от страна на Израел" и с ангажираността на Съединените щати с продължаващата война. Той изтъкна, че ескалацията има опасни последици за сигурността на Персийския залив и осъди атаките на Иран срещу страни, които са му протегнали ръка в знак на приятелство и многократно са изразявали несъгласие с предприемането на военни действия преди началото войната.

Салам подчерта решимостта на правителството си да изпълни решението си за забрана на военните и охранителните операции на "Хизбула". Въоръжените сили и съдебната система действат в тази посока, но войната прави изпълнението по-трудно, каза той.

Относно решението на Ливан да наложи визи на влизащи в страната иранци, министър-председателят обясни, че това е свързано с разузнавателна информация за операции на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), които биха могли да навредят на националната сигурност на Ливан.

Ливан иска възможно най-добри отношения с Иран на държавно равнище, но категорично отхвърля обвързването на интересите на ливанския народ с тези на друга държава, както вече се е случвало, отбеляза Салам.

Той каза още, че властите не пестят усилия, за да облекчат страданията на разселените хора в южната част на страната и южните предградия на Бейрут. По думите му това е голямо предизвикателство, предвид ограничените средства на държавата.

Междувременно Франция продължава да полага усилия за разрешаване на кризата. Президентът Еманюел Макрон проведе три телефонни разговора с президента Жозеф Аун в рамките на два дни. Ливанският държавен глава получи телефонно обаждане и от испанския крал Фелипе Шести, който изрази солидарността на Мадрид с Бейрут.

В събота министърът на отбраната на Израел Израел Кац предупреди ливанското правителство да разоръжи "Хизбула" или „ще плати много висока цена". „Ние нямаме териториални претенции към Ливан, но няма да приемем ситуация, при която се възобновява това, което съществуваше в продължение на много години - стрелба от ливанска територия към държавата Израел," каза Кац в изявление.

Специалната координаторка на ООН за Ливан Жанин Хенис-Пласхарт настоя за преговори между Израел и Ливан, след като генералният секретар на организацията Антонио Гутериш осъди нападението срещу Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), при което бяха тежко ранени трима войници от Гана.

През декември ливански и израелски цивилни представители проведоха първите си директни разговори от десетилетия като част от заседание на комисия, наблюдаваща примирието от ноември 2024 г. между Израел и "Хизбула".

В понеделник Ливан беше обхванат от разрастващата се война в Близкия изток, след като "Хизбула" изстреля ракети по Израел, за да отмъсти за смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей при американско-израелските атаки срещу Иран.