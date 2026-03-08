Еманюел Макрон заминава утре за Кипър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският президент Еманюел Макрон ще посети Кипър утре, за да „изрази солидарността на Франция" с тази държава от Европейския съюз, която бе ударена от дронове при конфликта в Близкия изток, предаде Франс прес, като се позова на Елисейския дворец.

Макрон ще се срещне в Пафос с кипърския президент Никос Христодулидис и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

„Целта е да укрепим заедно с нашите европейски партньори сигурността около Кипър и в Източното Средиземноморие, за да допринесем за намаляване на напрежението в региона", заяви днес френското президентство, цитирано от БТА.