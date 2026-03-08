ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еманюел Макрон заминава утре за Кипър

Еманюел Макрон заминава утре за Кипър

Президентът на Франция Еманюел Макрон

Френският президент Еманюел Макрон ще посети Кипър утре, за да „изрази солидарността на Франция" с тази държава от Европейския съюз, която бе ударена от дронове при конфликта в Близкия изток, предаде Франс прес, като се позова на Елисейския дворец.

Макрон ще се срещне в Пафос с кипърския президент Никос Христодулидис и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

„Целта е да укрепим заедно с нашите европейски партньори сигурността около Кипър и в Източното Средиземноморие, за да допринесем за намаляване на напрежението в региона", заяви днес френското президентство, цитирано от БТА.

