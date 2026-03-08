ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Осло: Атаката срещу американското посолство вероятно е тероризъм

5188
При експлозията няма жертви. Снимка: Ройтерс

Една от версиите за атаката срещу американското посолство в Осло е тероризъм, съобщиха властите в Норвегия. През нощта силна експлозия избухна в посолсвото, но няма жертви и сериозни щети. 

Полицията в Осло съобщи, че експлозията, станала през нощта в посолството на САЩ в Норвегия може да е акт на тероризъм, но подчерта, че разследва и други възможни мотиви.

„Една от хипотезите е, че става дума за акт на тероризъм", заяви пред обществената телевизия NRK ръководителят на съвместното звено на полицията за разследване и разузнаване Фроде Ларсен.

