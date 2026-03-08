Мъже излязоха на демонстрация във Виена срещу насилието над жени

Стотици мъже се събраха в навечерието на Международния ден на жената пред парламента в австрийската столица, за да изразят своята позиция срещу насилието над жени. С демонстрацията си те се обявиха против физическото и психическото насилие, от което страда всяка трета жена, предаде БТА.

Под лозунга „Никога не упражнявайте насилие над жени" мъжете, участващи в демонстрацията, изразиха убеждение, че насилието над жени е проблем на мъжете.

Предприемачът Манфред Цайсбергер, който като дете е бил жертва на насилие, призова за повече солидарност. „Бих искал сега да изпратим сигнал до Националния съвет (парламента). Моля за действия, за активност. Аз се застъпвам за това терапията да бъде дестигматизирана и да бъде достъпна", каза той.

Обръщения към участниците отправиха експерти от мъжката консултация и от сдружението Нов старт. Участниците бяха единодушни, че има още много какво да се направи, особено по отношение на повишаването на осведомеността.

Цайсбергер отправи искане за инсталиране на спешна телефонна линия за оказване помощ на мъжете. „Мъжът трябва да знае наизуст три- или четирицифрен телефонен номер, на който да се обади, когато усеща, че ще избухне", каза той.