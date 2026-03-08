ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любо Ганев: Вместо Лупо можеше да съм Винету

Над 700 хърватски граждани вече са евакуирани от Близкия изток

Хълватия евакуира около 700 нейни граждани от Близкия изток. СНИМКА: Пиксабей

Последният евакуационен полет от Близкия изток кацна снощи в Загреб със 123 хърватски граждани, които са се намирали в Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудитска Арабия, след като започна американско-израелската кампания срещу Иран, предаде агенция ХИНА, цитирана от БТА.

Полет на „Хърватските авиолинии" (Croatia Airlines) отлетя от Рияд към Загреб вчера следобед и пристигна в столицата на Хърватия около 20,30 ч местно време със 123 хърватски граждани на борда, както и още 27 граждани на други, предимно европейски държави, сред които Босна и Херцеговина, Германия, Чехия и Италия. Сред пътниците са били и трима канадци.

Над 700 хърватски граждани бяха репатрирани с два полета на „Хърватските авиолинии" и три чартърни полета, организирани от правителството, отбелязва ХИНА.

Агенция посочва, че всички хърватски граждани, които са се намирали в района на Близкия изток и са поискали да бъдат репатрирани, вече са се прибрали.

