ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин се закашля за 8 март, цензурираха го (видео)

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22429018 www.24chasa.bg

КМГ: Уан И призова за прекратяване на военни операции срещу Иран

КМГ

3152
Уан И. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес, в рамките на Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП, се проведе пресконференция, посветена на външната политика на Китай.

На нея външният министър Уан И заяви, че в момента ситуацията около Иран е във фокуса на всички. Той подчерта, че Китай поддържа обективна и справедлива позиция и многократно е подчертавал своите принципни виждания, които могат да бъдат обобщени с един призив – прекратяване на огъня и спиране на войната.

„Това е война, която не трябваше да се случва и която не носи полза на нито една от страните. Призоваваме отново за незабавно преустановяване на военните действия, предотвратяване на последваща ескалация и избягване на разпространението на конфликта", каза Уан И.

„Силата на юмрука не означава, че си прав", добави външният министър, подчертавайки, че не бива да се връща към закона на джунглата.

Според него, „честата употреба на сила не доказва мощ, а мирното население не трябва да се превръща в невинна жертва на войната".

Уан И. Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди