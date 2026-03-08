КМГ: Уан И призова за прекратяване на военни операции срещу Иран

Днес, в рамките на Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП, се проведе пресконференция, посветена на външната политика на Китай.

На нея външният министър Уан И заяви, че в момента ситуацията около Иран е във фокуса на всички. Той подчерта, че Китай поддържа обективна и справедлива позиция и многократно е подчертавал своите принципни виждания, които могат да бъдат обобщени с един призив – прекратяване на огъня и спиране на войната.

„Това е война, която не трябваше да се случва и която не носи полза на нито една от страните. Призоваваме отново за незабавно преустановяване на военните действия, предотвратяване на последваща ескалация и избягване на разпространението на конфликта", каза Уан И.

„Силата на юмрука не означава, че си прав", добави външният министър, подчертавайки, че не бива да се връща към закона на джунглата.

Според него, „честата употреба на сила не доказва мощ, а мирното население не трябва да се превръща в невинна жертва на войната".