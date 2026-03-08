Взривове в Тел Авив, Иран удари и база на ВВС в Йордания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), съобщи, че е изстрелял ракетен залп по израелските градове Тел Авив и Беер-Шева (в Южен Израел), както и по военновъздушна база в Йордания, предадоха Франс прес и БТА.

"Двайсет и осмата вълна на операция "Честно обещание 4+" започна с изстрелване на ракети от ново поколение от Въздушно-космическите сили на КГИР срещу Беер-Шева, Тел Авив и военновъздушната база Ал-Азрак", посочиха гвардейците, цитирани от държавната телевизия.

В Тел Авив в ранния следобед днес избухнаха взривове, съобщиха журналисти от Франс прес, след като армията обяви въздушна тревога заради ракетния залп, изстрелян от Иран.

"Израелската армия засече изстрелване на ракети от Иран по посока на територията на Израел", посочиха военните и добавиха, че са задействани системите за противовъздушна отбрана.

По-рано Бахрейн обвини Иран, че е атакувал централа за обезсоляване на морска вода, което предизвика опасения, че разрастването на военните действия в конфликта може да обхване и гражданската инфраструктура на засегнатите страни, отбелязва Асошиейтед прес.

Обединените арабски емирства съобщиха, че от началото на деня Техеран е изстрелял срещу ОАЕ 17 балистични ракети и около 120 дрона. Министертството на отбраната на Емирствата посочи, че са свалени 16 ракети, а 17-та е паднала в морето; повечето дронове са свалени, но четири са паднали на територията на ОАЕ. Ведомството обяви готовност за "твърди действия" за противодействие на заплахите. То обаче не уточни какви цели са били атакувани от Иран и къде се намират.

По-рано днес иранският президент заплаши със засилване на атаките срещу американски цели в региона, ако израелските и американските удари продължат. С тези си думи Масуд Пезешкиан сякаш се разграничи от възприетия от него по-помирителен тон към съседите в телевизионно обръщение вчера, отбелязва Асошиейтед прес.

В Техеран днес небето почерня от пушека от горящо нефтохранилище, което бе поразено снощи при израелски удар.