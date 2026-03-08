ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22429047 www.24chasa.bg

Уан И: Дипломацията на държавните глави е водещият ориентир на китайската външна политика

КМГ

2208
Уан И. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес, в рамките на Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП се проведе пресконференция, посветена на външната политика на Китай.

На нея министърът на външните работи Уан И заяви, че „дипломацията на държавните глави е водещият ориентир на китайската външна политика".

По думите му, през изминалата година председателят Си Дзинпин е осъществил „мащабна дипломатическа дейност на най-високо ниво, създавайки редица важни исторически възможности". „Все повече страни осъзнават как китайската дипломация, лично планирана и ръководена от председателя Си Дзинпин, осигурява най-ценната стабилност и сигурност в един размирен свят, превръщайки се в незаменим стълб сред глобалния хаос", посочи той.

Уан И допълни, че през тази година председателят Си Дзинпин ще бъде домакин на чуждестранни гости в Китай, като ще председателства значими дипломатически събития като Неофициалната среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество и втората среща на върха между Китай и арабските държави. Освен това той ще осъществи няколко важни посещения в чужбина.

Уан И. Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

