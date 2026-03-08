ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любо Ганев: Вместо Лупо можеше да съм Винету

Шест турски изтребителя F-16 ще пристигнат в Кипър утре

Гръцки военнотранспортен самолет е кацнал в Кипър като част от помощта след атаките с дронове.

Шест турски изтребителя F-16 се очаква да пристигнат в Кипър утре в подкрепа на сигурността на острова на фона на конфликта в Близкия изток, съобщава в. „Сайпръс мейл", като цитира изпълняващия длъжността директор на авиационния орган на кипърските турци Аксин Месели.

Първоначално се очакваше Турция да изпрати в Кипър четири изтребителя F-16, които да бъдат разположени на летището в Ерджан в кипърската турска част, припомня „Сайпръс мейл". Очакваше се също изтребителите да пристигнат днес, посочва БТА.

Аксин Месели заяви пред сайта „Къбръс", че броят на изтребителите е увеличен на шест и че те се очаква да пристигнат в ранните часове на понеделник.

Разполагането им се осъществява на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток между САЩ, Израел и Иран и след като Кипър бе ударен от ирански дронове, изстреляни от Ливан.

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди