Фицо при Фон дер Лайен, настоява за възобновяване на петролни доставки през Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Словашкият премиер Роберт Фицо ще се срещне във вторник с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на фона на засилващия се натиск от страна на Словакия и Унгария върху Украйна във връзка с възстановяването на доставките на руски петрол, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че Братислава заплашва да блокира голям заем на ЕС за Киев, посочва БТА.

Доставките на руски петрол през петролопровода "Дружба" към Унгария и Словакия през Украйна са преустановени от края на януари, след като Киев заяви, че руска атака е причинила пожар, който е нанесъл сериозни щети на съоръжението.

Прекъсването на доставките предизвика един от най-ожесточените спорове между съседите от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Украйна твърди, че петролопроводът не може да бъде поправен бързо.

Унгария и Словакия, членове на ЕС, които все още внасят руски петрол и поддържат връзки с Москва, обвиниха Киев, че умишлено забавя възобновяването на доставките по политически причини.

Унгария наложи вето върху новите санкции на ЕС срещу Украйна, както и върху предоставянето на заем в размер на 90 милиарда евро.

По-рано днес във Фейсбук Фицо повтори заплахата си да също да блокира заема. Той заяви, че ще се срещне с Фон дер Лайен в Париж и ще настоява експерти да посетят петролопровода "Дружба".

В петък ЕК съобщи, че търси начини за възстановяване на петролни доставки по петролопровода, включително и чрез предоставянето на финансова помощ.

Словакия вече прекрати аварийните доставки на електроенергия за Украйна на фона на спора.

От своя страна, Русия съобщи, че руската част от петролопровода "Дружба" е технически готова за доставки. "От наша страна всичко работи", заяви руският първи вицепремиер Денис Мантуров в коментар пред кореспондента на руската държавна телевизия Павел Зарубин, излъчен днес.