Австралийски служители ще могат да работят хоум офис по два дни седмично

Законодателство, което да даде на служителите право да работят от вкъщи два дни седмично, планира австралийският щат Виктория, предадоха Ройтерс и БТА.

Законът, който трябва да влезе в сила от 1 септември, ще позволи на всеки, който има възможност, да работи от дома си, независимо от размера на компанията.

„Хоум офисът върши работа на семействата, защото пести време и пари и позволява на повече родители да работят", посочи в изявление премиерът на Виктория Джасинта Алън.

Очаква се законодателството да бъде представено пред местния парламент през юли, като ще бъде част от щатския Закон за равните възможности. Разпоредбите ще включват и механизъм за разрешаване на спорове.

На офисите с по-малко от 15 служители ще бъде дадено време до юли 2027 г. да приложат разпоредбите.