Австралийски служители ще могат да работят хоум офис по два дни седмично

1700
Законодателството за хоумофис ще влезе в сила от септември СНИМКА: Pixabay

Законодателство, което да даде на служителите право да работят от вкъщи два дни седмично, планира австралийският щат Виктория, предадоха Ройтерс и БТА.

Законът, който трябва да влезе в сила от 1 септември, ще позволи на всеки, който има възможност, да работи от дома си, независимо от размера на компанията.

„Хоум офисът върши работа на семействата, защото пести време и пари и позволява на повече родители да работят", посочи в изявление премиерът на Виктория Джасинта Алън.

Очаква се законодателството да бъде представено пред местния парламент през юли, като ще бъде част от щатския Закон за равните възможности. Разпоредбите ще включват и механизъм за разрешаване на спорове.

На офисите с по-малко от 15 служители ще бъде дадено време до юли 2027 г. да приложат разпоредбите.

