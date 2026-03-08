ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин се закашля за 8 март, цензурираха го (видео)

Папа Лъв XIV призова за диалог и спиране на насилието в Близкия изток

Папа Лъв XIV Снимка: СНИМКА: Виолина Христова

Папа Лъв XIV е силно разтревожен от новините, продължаващи да постъпват от Иран и Близкия изток, и призова за спиране на насилието и подновяване на усилията за отваряне на пространство за диалог, предадоха Ройтерс и БТА.

На деветия ден от американско-израелската офанзива срещу Иран първият в историята на Ватикана папа американец предупреди, че конфликтът подхранва страх и омраза, и изрази опасения, че конфронтацията може още повече да се разрасне.

"Наред с епизодите на насилие и разрушения и ширещия се климат на омраза и страх все повече нарастват опасенията, че конфликтът може да се разрасне и че и други държави от региона, включително скъпият на всички ни Ливан, може отново да потънат в нестабилност", каза Светият отец по време на молитвата "Ангел господен" на площад "Свети Петър".

"Нека отправим смирена молитва към Господа грохотът на бомбите да спре, оръжията да замлъкнат и да се отвори пространство за диалог, в който гласът на народите да може да бъде чут", допълни папата.

Държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин, който ръководи дипломацията на Светия престол, предупреди в сряда, че американско-израелските удари подкопават международното право, и допълни, че държавите нямат право да започват "превантивни войни" – необичайно рязка критика към военната кампания на Израел и САЩ срещу Иран, отбелязва Ройтерс.

