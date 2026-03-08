Германска фрегата в Кипър в подкрепа на сигурността

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската фрегата „Нордрайн-Вестфален" (FGS Nordrhein-Westfalen) пристигна днес на пристанището в Лимасол в Кипър и се присъедини към други чуждестранни кораби, разположени на средиземноморския остров заради продължаващия конфликт в Близкия изток, съобщават в. „Сайпръс мейл" и БТА.

Правителственият говорител Константинос Летимбиотис съобщи по-рано тази седмица, че Германия ще подпомогне превантивните мерки в защита на острова, след като британската база Акротири бе ударена с ирански дрон в понеделник (2 март).

Няколко държави членки на НАТО и на Европейския съюз изпратиха или обещаха да изпратят помощ на Кипър след атаката.

Още същия ден Гърция изпрати четири изтребителя F-16 и две фрегати, включително „Кимон", която гръцкият премиер Кириакос Мицотакис описа като „гордостта на гръцкия флот".

Френската фрегата „Лангедок" пристигна в кипърски води в сряда. Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви, че самолетоносачът „Шарл де Гол" също ще бъде разположен в източната част на Средиземно море. В петък бе съобщено, че самолетоносачът и неговата ударна група са преминали през Гибралтарския проток.

Италия обяви намерението си да изпрати в Кипър фрегатата „Федерико Мартинего", а Испания ще изпрати фрегатата „Кристобал Колон".

Шест турски изтребителя F-16 ще пристигнат утре, съобщи изпълняващият длъжността директор на авиационния орган на кипърските турци Аксин Месели пред сайта „Къбръс".

Обединеното кралство, което има две суверенни бази на острова – Акротири и Декелия, изпрати два хеликоптера AW159 Wildcat, въоръжени с противодронови ракети, а военният кораб „HMS Dragon Type 45" също се очаква да отплава от Портсмут в следващите дни, информира "Сайпръс мейл".

БиБиСи (BBC) съобщи, че Обединеното кралство обмисля да изпрати самолетоносач в района, съобщава още кипърският гръцки вестник.

„Сайпръс мейл" отбелязва, че британският премиер Киър Стармър е потвърдил, че базата Акротири е била използвана за изпълнение на мисии по неутрализиране на дронове, изстреляни от Иран. Тези операции се изпълняват от изтребители F-35, които са били разположени в Кипър миналия месец, пише „Сайпръс мейл".