Путин се закашля за 8 март, цензурираха го (видео)

Зеленски: Украински експерти по борба с дронове ще пътуват за Близкия изток

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че експерти от страната ще пристигнат в Близкия изток идната седмица, за да предоставят своя опит в борбата срещу иранските дронове. 

"Те ще проучат ситуацията и ще помогнат, защото идват с капацитет за това", каза Зеленски на пресконференция.

Той подчерта, че това е "възможност и за двете страни", тъй като Киев се надява да получи в замяна ракети за американските си системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които са жизненоважни за Украйна в борбата срещу руските ракети, пише БТА. 

