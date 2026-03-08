Зеленски: Украински експерти по борба с дронове ще пътуват за Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че експерти от страната ще пристигнат в Близкия изток идната седмица, за да предоставят своя опит в борбата срещу иранските дронове.

"Те ще проучат ситуацията и ще помогнат, защото идват с капацитет за това", каза Зеленски на пресконференция.

Той подчерта, че това е "възможност и за двете страни", тъй като Киев се надява да получи в замяна ракети за американските си системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които са жизненоважни за Украйна в борбата срещу руските ракети, пише БТА.