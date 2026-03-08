ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин се закашля за 8 март, цензурираха го (видео)

Почина актьорът и сценарист Стивън Хибърт, известен с ролята си във филма "Криминале"

Стивън Хибърт Снимка Фейсбук/Growingupinthe90soriginal

Актьорът и сценарист Стивън Хибърт, известен с ролята си на The Gimp в култовия филм "Криминале" на режисьора Куентин Тарантино, е починал на 68-годишна възраст. Според информация на TMZ той е получил сърдечен удар в Денвър, щата Колорадо, съобщава Dir.bg.

Новината за смъртта му беше потвърдена от неговите деца - Грег, Рони и Розалинд. В изявление те посочват, че баща им е починал внезапно и че животът му е бил посветен както на семейството, така и на изкуството.

Макар персонажът му в "Криминале" да няма реплики и лицето му да остава скрито зад кожена маска, образът на The Gimp се превърна в един от най-запомнящите се във филма, особено в сцените с героя на Брус Уилис.

В интервю през 2024 г. Хибърт разказва как е получил ролята след среща с Тарантино в импровизационния театър Groundlings. По думите му двамата импровизирали сцена пред кастинг директор, в която режисьорът му давал команди, а той изпълнявал ролята на подчинен персонаж.

Освен актьорската си кариера, Хибърт е работил и като сценарист. През 90-те години пише за популярното телевизионно предаване Късното шоу с Дейвид Летърман. Участва и като т.нар. „сценарен доктор" в продукции като Шрек и Остин Пауърс, където се появява и в малка роля.

