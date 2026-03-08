ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин се закашля за 8 март, цензурираха го (видео)

Нейнски осъди нападенията по граждански обекти в Азербайджан

Външният министър Надежда Нейнски

Министърът на външните работи Надежда Нейнски проведе телефонен разговор със своя колега от Азербайджан Джейхун Байрамов, съобщава БТА.

Първият ни дипломат изрази благодарност от името на страната ни за оказаното съдействие от външното министерство на Азербайджан при евакуацията на служителите на българското посолствов Техеран.

България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати срещу цивилни обекти на територията на Нахичеванската автономна република в Азербайджан. Министър Нейнски изрази и солидарността на България с азербайджанската държава и народ във връзка с нападението и сподели надежда за бързо възстановяване на пострадалите.

