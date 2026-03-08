Путин се закашля за 8 март, цензурираха го (видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кадри с кашлящия руски президент бяха публикувани, а след това - изтрити

Кремъл изненада много руснаци и чуждестранни наблюдатели, като публикува видеозапис на президента Владимир Путин, на който се вижда как държавният глава кашля и се опитва да прочисти гърлото си.

Видеозаписът, записан по случай Международния ден на жената, бе бързо изтрит от държавните медии и заменен с нова версия, съобщиха "Новая газета Европа", руски вестник в изгнание, и други.

Вижте видеото тук

Коментатори на видеозаписа изразиха изненада, че кадрите са успели да се промъкнат през цедката на пиарите на Кремъл, които обикновено се стремят да представят безупречен образ на руския лидер.

Прокремълските военни блогъри дори се запитаха дали това не е умишлена недискретност, саботаж или някакъв вид бунт срещу 73-годишния Путин, който управлява Русия от повече от четвърт век.

На другия полюс бяха реакциите на хора като свързания с Кремъл журналист Дмитрий Смирнов, който написа в Телеграм, че причина за това може да е бил технически проблем. Смирнов също публикува част от видеозаписа.

"Путин определено показва перфекционизъм и желание да постигне максимални резултати", каза Смирнов, позовавайки се на желанието на президента да подобри втория запис на поздравителния си адрес по повод Международния ден на жената.

В първоначалната шестминутна версия, публикувана от Кремъл, може да се види съдържанието и от двата записа – прекъснато от продължително закашляне на Путин.

Около 30-секундна версия с момента, в който Путин започва да кашля, беше публикувана в редица канали в Телеграм. В нея руският президент иска записът да бъде повторен. "Имам сухота в гърлото, почти ми се наложи да кашлям. Днес говорих много", казва руският лидер на кадрите.