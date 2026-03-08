ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел съобщи за удар по въздушните сили на Иран

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22429940 www.24chasa.bg

Русия атакува отново газови инсталации в Полтавска област

3064

Русия атакува за втори пореден ден газодобивните съоръжения в Полтавска област в Централна Украйна, причинявайки щети, предаде Ройтерс, позовавайки се на украинската държавна нефто-газова компания "Нафтогаз". Информацията е на БТА. 

"Редица обекти от критичната инфраструктура спряха работа. Има данни за загуби и щети", се посочва в изявлението на "Нафтогаз".

Основните украински газови находища се намират именно в Полтавска област в Централна Украйна и в североизточната част на страната, в Харковска област, граничеща с Русия. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди