Русия атакува отново газови инсталации в Полтавска област

Русия атакува за втори пореден ден газодобивните съоръжения в Полтавска област в Централна Украйна, причинявайки щети, предаде Ройтерс, позовавайки се на украинската държавна нефто-газова компания "Нафтогаз". Информацията е на БТА.

"Редица обекти от критичната инфраструктура спряха работа. Има данни за загуби и щети", се посочва в изявлението на "Нафтогаз".

Основните украински газови находища се намират именно в Полтавска област в Централна Украйна и в североизточната част на страната, в Харковска област, граничеща с Русия.