Техеран: Иранският народ, а не Тръмп ще избере новия лидер на страната

Иранският народ и никой друг ще избере новия лидер", каза външният министър Абас Арагчи в интервю за американския канал Ен Би Си три дни след като американският президент Доналд Тръмп каза „че ще участва" в този избор.

„Не позволяваме на никого да се меси във вътрешните ни работи. Това е отговорност на иранския народ и на никой друг", заяви Арагчи, добавяйки, че „Доналд Тръмп трябва да се извини" за войната в Близкия изток. Информацията е на БТА.

„Ясно е, че нашите ракети не могат да достигнат американската земя", продължи иранският външен министър. „Това, което можем да направим, е да атакуваме американските бази и съоръжения около нас", каза още той.