ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел съобщи за удар по въздушните сили на Иран

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22430114 www.24chasa.bg

Техеран: Иранският народ, а не Тръмп ще избере новия лидер на страната

1036
Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

Иранският народ и никой друг ще избере новия лидер", каза външният министър Абас Арагчи  в интервю за американския канал Ен Би Си три дни след като американският президент Доналд Тръмп каза „че ще участва" в този избор.

„Не позволяваме на никого да се меси във вътрешните ни работи.  Това е отговорност на иранския народ и на никой друг", заяви Арагчи, добавяйки, че „Доналд Тръмп трябва да се извини" за войната в Близкия изток. Информацията е на БТА. 

„Ясно е, че нашите ракети не могат да достигнат американската земя", продължи иранският външен министър. „Това, което можем да направим, е да атакуваме американските бази и съоръжения около нас", каза още той.

Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди