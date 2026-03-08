ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел съобщи за удар по въздушните сили на Иран

5304
Снимка: Ройтерс

Израелската армия днес заяви, че е ударила щаба на Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) – елитните части на Иран, предаде Франс прес.

„Този щаб „служеше за приемане, предаване и изследвания на Иранската космическа организация, свързана със силите на режима", се добавя в изявлението.

В него „се намираше сградата за управление и експлоатация на спътника „Хаям" (Khayyam), изстрелян през август 2022 г. и използван от КГИР за подпомагане на операциите му и за наблюдение на държавата Израел и страните от региона", съобщиха още израелската армия. Информацията е на БТА. 

Снимка: Ройтерс

