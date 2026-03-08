Бившият агент на ЦРУ Робърт Беър: Ще са нужни поне 6 месеца за сухопътна операция в Иран

"В един момент Израел и Съединените щати ще започнат да изчерпват запасите си от прецизни оръжия. А Съединените щати не са в позиция да изпратят сухопътни войски в Иран. Просто нямат военния капацитет за това. Нямат достатъчно хора. Ще са нужни поне шест месеца, за да бъде подготвена подобна операция. Затова ситуацията в момента е напълно отворена. И ако президентът на Съединените щати настоява за безусловна капитулация, иранците няма да се съгласят. Аз съм прекарал много време в Иран и знам, че има хора там, които никога няма да капитулират пред Запада, пред Израел или пред Съединените щати". Това твърди бившият агент на ЦРУ Робърт Беър в интервю за "120 минути" по Би Ти Ви.

Той е един от най-опитните агенти на ЦРУ, действали на територията на целия Близък изток в продължение на 20 години. Говори свободно арабски, фарси, френски, руски, таджикски Когато Джордж Клуни се превъплъщава в агента на ЦРУ Робърт Беър през 2005 г., той не предполага, че тази роля ще му донесе „Оскар". Истинският агент, написал книгата, по която после е направен филмът „Сириана", никога не е искал да бъде под светлините на прожекторите.

"След революцията през 1979 г. Иран започна да проектира влияние под предлога за „самозащита" – чрез тероризъм или чрез разширяване на влиянието си в региона. Започна с войната с Ирак. Тогава иранците търсеха начин една сравнително слаба държава да може да упражнява сила.

След войната между Иран и Ирак те разбраха, че истинската им сила е в контрола върху енергийните маршрути на Персийския залив.

Това означава Ормузкия проток. Означава способността да ударят саудитските или емирските енергийни съоръжения. И те могат да го направят и то сравнително евтино.

Това, което правят в момента, е да въвлекат Съединените щати и Израел в ситуация, при която те изразходват оръжия, удряйки цели, които често са просто сгради – празни сгради. Посланието им е: „Добре, унищожете нашите празни обекти, но ние можем да сринем световните петролни пазари." И вече го виждаме", допълни Беър.

"Те дори още не са започнали сериозно. Могат например във всеки момент да ударят Абкайк - това е огромният комплекс за разделяне на газ и петрол. Направиха го през 2019 г. и могат да го направят отново.

Започнаха да удрят обекти в Кувейт. Иракският петрол започва да излиза от пазара. Няма яснота какво ще последва. Хората се изтеглят от Ирак – специалисти по петрол, инженери, всички големи компании напускат.

Те знаят, че във всеки момент Иран може да задейства милициите си в Ирак срещу енергийната инфраструктура там.

Всичко това се развива пред очите ни. Аз дори написах книга по темата. Още тогава се виждаше, че Иран изгражда капацитет за асиметрична война, която може да разклати световната икономика. И точно това се случва в момента

Иран има много карти и честно казано Съединените щати не могат да направят почти нищо по въпроса. По всяко време Иран може да започне да минира Персийския залив. Дори ако танкерите са ескортирани, те могат да атакуват от рояци дронове, например срещу американски военен кораб или срещу самите танкери. Когато казвам „рояк", имам предвид десетки, например 50 дрона. Някои може да бъдат свалени от системите за отбрана, но повечето ще пробият. Достатъчно е да бъде ударен един танкер и застраховките за превоз през Залива ще станат практически невъзможни,.

Ако погледнете ракетите, които Иран изстрелва, някои от тях се изстрелват буквално изпод земята. Те са покрити с пръст и много трудно се откриват. Те не са в тунели, които лесно могат да бъдат засечени от въздуха. А Съединените щати и Израел дори не знаят къде се намират всички тези установки. Така че Иран може да продължи тази война дълго време", каза още Беър.