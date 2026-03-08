ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама загинали и 12 ранени, след като снаряд падна в жилищен район в Саудитска Арабия

Саудитска Арабия също е цел на бомбардировки и обстрел. Снимка: Ройтерс

Двама души бяха убити, а 12 ранени, след като снаряд падна върху жилищен район в саудитския град Хардж, съобщи местната гражданска защита, цитирана от ДПА.

Двамата загинали са от индийска и бангладешка националност, уточни службата в Екс.

По-рано днес иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция каза, че е атакувал радарни системи на различни места, в това число и в саудитския град Хардж, пише БТА. 

Обединените арабски емирства отрекоха твърдения, тиражирани от израелски медии, че са атакували Иран на фона на войната в Близкия изток.

ОАЕ се намират в "състояние на самоотбрана" по отношение на иранските нападения, посочи емиратското Министерство на външните работи, очевидно визирайки работата на противовъздушната си отбрана, която е реагирала на над 1400 ракети и дрона.

ОАЕ не желаят да бъде въвличани в никакъв конфликт, но си запазват правото да бранят суверенитета си, посочи ведомството.

