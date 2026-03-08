Дъжд от петрол валя в Техеран след атаката на САЩ и Израел (Обзор)

Тел Авив се зарече да преследва всеки нов върховен лидер на Иран, когото съветът на експертите избере

Мистериозна експлозия удари американското посолство в Осло - може да е от спящи ислямистки клетки

Мистериозна експлозия удари посолството на САЩ в норвежката столица Осло в ранните часове на неделя, докато американските и израелските сили нанасяха опустошителни удари в Техеран, които причиниха огнени реки от горящо гориво по улиците на града.

Не се знае какво е причинило взрива в Осло, но той идва в момент на нарастваща опасност от потенциални атаки от спящи клетки на Иран в чужбина.

Няма жертви или ранени,

има щети по външната фасада на дипломатическата сграда.

“Полицията е разположила значителни ресурси в района около американското посолство, включително кучета, дронове и хеликоптер. Естествено е да се разглежда това в контекста на настоящата ситуация със сигурността и че това може да е атака, насочена умишлено срещу американското посолство”, заявиха от норвежката полиция.

В района не са открити други взривни устройства. Видео, публикувано в социалните мрежи след експлозията, показа полицейски автомобили и хора в тактическо облекло, които патрулират около сградата.

“Чу се силен трясък и цялата къща се разтресе”, каза Ана Гибо, която била събудена от звуковата вълна на експлозията, докато спяла в дома си недалеч от посолството на САЩ.

Пожар от нефтохранилището “Акдасие” в Техеран след американски или израелски удари СНИМКА: РОЙТЕРС

По същото време Техеран, столицата на Иран, беше обгърната от пламъци, след като Израел и САЩ започнаха нова вълна от опустошителни удари. Нощното небе над града беше обагрено в огненочервено, а въздухът се изпълни с остър дим, след като няколко големи нефтохранилища и складове за гориво бяха взривени от прииждащите ракети.

Огромни огнени топки се виждаха да избухват

в различни части на Техеран, а жителите се оплакваха от силната миризма на изгоряло.

“Градът е тъмен, небето е черно. Освен това е облачно и мрачно, така че се чувстваме, сякаш се задушаваме. Видях как експлозията снощи освети небето - нещо, което не бях преживявал досега. Изглеждаше като края на света или като представата ми за ада. Пожарът беше близо до къщата ни. Мисля, че е чист късмет, че в момента сме живи”, заяви очевидец пред Си Ен Ен.

Ексклузивни кадри показаха огнени реки от горящо гориво, които се разливат от унищожените нефтени складове, пише в. “Дейли мейл”.

Иранските медии съобщават за поне 4-ма загинали от бомбардировките. Атаките срещу нефтените съоръжения може да причинят

сериозна екологична и здравна катастрофа,

предупреди професорът от Техеранския университет Фуад Изади. Според него вероятната причина САЩ да атакуват тези съоръжения е, че са видели, че в неделя ще вали дъжд над Техеран.

“Мисля, че са го направили умишлено. Искали са да ударят, за да създадат този огромен дим, който да се смеси с дъжда и да падне като черно мастило на земята. Имаме язовири около Техеран и в други градове, така че водата, която пият хората, ще бъде засегната от този петрол, който преминава през водоснабдителната система на града. Хората ще се разболеят”, опасява се професорът.

Излезе информация, че съветът на експертите е постигнал консенсус кой да е наследникът на убития върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

“Беше намерено мнозинство, като изборът е предаден на ръководството на съвета”, заяви представителят на институцията аятолах Мохамадмехди Мирбакери. Той добави, че членовете на ведомството са имали леко несъгласие по въпроса дали окончателното решение трябва да бъде взето след лична среща, или може да бъде издадено без спазване на тази формалност.

Според Мохсен Хейдари Алексаир, друг член на съвета на експертите, при настоящите условия не е възможно да се проведе среща на живо за окончателно гласуване. Избраният кандидат е посочен според желанието на покойния Хаменей - най-висшият лидер на Иран трябва да бъде мразен от врага, а не да бъде хвален от него.

“Дори Великият сатана (САЩ) е споменал името му”, загатна Алексаир, намеквайки, че новият върховен лидер

може да е Моджтаба Хаменей,

чието име беше споменато в негативен контекст от Доналд Тръмп миналата седмица.

Скоро след тези новини израелската армия отново предупреди, че ще преследва всеки нов върховен лидер. Оттам заплашиха, че членовете на съвета на експертите също са потенциална цел за елиминиране.

В същото време Техеран отвърна на среднощната акция на силите на Вашингтон и Тел Авив с яростни ответни удари по техните съюзници от арабските държави в Персийския залив. Кувейтската армия съобщи, че вълна от вражески дронове е атакувала хранилището за гориво на международното летище в столицата Кувейт Сити и че шрапнели и отломки са засегнали цивилни сгради. Властите на малката държава признаха, че в резултат на атаката двама служители на граничната охрана са загинали.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия също призна, че страната е била подложена на ирански атаки, като са били прехванати най-малко 21 дрона в ранните часове в неделя сутринта. Министерството на вътрешните работи на Бахрейн пък съобщи, че трима души са били ранени при удари, а сграда на местен университет е била повредена от падащи фрагменти на иранска ракета.

Чуха се взривове и в Тел Авив, където петима бяха ранени. Нова серия ракети беше изстреляна също и от Ливан към Израел, като сирени зазвучаха в Кармиел, в северната част на страната, и в околните градове.