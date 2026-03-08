Милиардерът Ричард Брансън: Подгответе се за война в космоса

Великобритания трябва да се подготви за конфликт в космоса, заяви сър Ричард Брансън. Британският милиардер призова европейските нации да „доминират" в разрастващата се космическа индустрия в името на националната сигурност.

„Страхувам се, че ще трябва да се опитаме да я доминираме, що се отнася до... бъдещи войни, и дано да работим с американците, но да сме готови да се оправяме сами", заяви той на Space-Comm Expo Europe в Лондон тази седмица, читиран от dnes.bg.

Попитан за способността на Великобритания да се конкурира с Китай, Русия и САЩ в космоса, сър Ричард заяви: „Ние сме способни да се справим. Дали правителствата са склонни да подкрепят своите компании е друг въпрос".

Генерал-майор Пол Тедман, шеф на космическата отбрана на Великобритания, заяви миналата година, че следващият световен конфликт ще бъде „разширен в космоса и съкратен във времето" и призова страната да действа „много по-бързо", за да изгради отбраната си.

Война в космоса би могла да парализира GPS комуникациите, което би довело до прекъсвания, които биха могли да сринат финансовия сектор, като блокират цифровите транзакции.

Услугите за контрол на въздушния трафик също биха могли да бъдат парализирани, а интернет телевизията и услугите за прогнозиране на времето биха могли да престанат да функционират.

Страните се подготвят за орбитална Студена война, като инвестират в оръжия от космическата ера, с електромагнитни импулси и лазери, които биха могли да заслепят сателитите, и „котви", за да ги извадят от орбита.