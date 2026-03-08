Тръмп заплаши, че следващият лидер на Иран няма да издържи дълго без одобрението му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за телевизия Ей Би Си, че следващият лидер на Иран „няма да издържи дълго, ако не получи неговото одобрение", предаде Франс прес.

„Той трябва да получи нашето одобрение. Ако не получи одобрението ни, няма да издържи дълго", заплаши американският президент, след като иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че изборът на наследник на аятолах Али Хаменей е работа на „иранския народ и на никой друг".

Новият ирански върховен лидер беше избран днес от отговорния орган – Съвета на експертите", съобщиха няколко от членовете му. Името му обаче не се оповестява, пише БТА.