Израел удари хотел в Бейрут, уби командири на „Ал Кудс“ от Ислямската революционна гвардия

Израелските сили удариха прецизно хотел в Бейрут през нощта, убивайки петима висши служители на силите „Кудс" на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, които се срещаха вътре. Командирите координираха финансирането, разузнаването и операциите на „Хизбула", „Хамас" и други подкрепяни от Иран терористични групировки, действащи от Ливан, съобщи ynetnews.

Ударът е бил насочен срещу стая в хотел „Рамада" в квартал Рауш в Бейрут, където са се били събрали висши представители на Ливанския корпус и Палестинския корпус на силите „Кудс", съобщиха военните.