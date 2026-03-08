ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дъжд от петрол валя в Техеран след атаката на САЩ ...

Израел удари хотел в Бейрут, уби командири на „Ал Кудс“ от Ислямската революционна гвардия

Израелски удар в Бейрут СНИМКА: Х/@visegrad24

Израелските сили удариха прецизно хотел в Бейрут през нощта, убивайки петима висши служители на силите „Кудс" на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, които се срещаха вътре. Командирите координираха финансирането, разузнаването и операциите на „Хизбула", „Хамас" и други подкрепяни от Иран терористични групировки, действащи от Ливан, съобщи ynetnews.

Ударът е бил насочен срещу стая в хотел „Рамада" в квартал Рауш в Бейрут, където са се били събрали висши представители на Ливанския корпус и Палестинския корпус на силите „Кудс", съобщиха военните.

Израелски удар в Бейрут СНИМКА: Х/@visegrad24
