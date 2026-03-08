Иран най-сетне обяви името на новия си върховен лидер - сина на убития Али Хаменей

Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран, избран от Съветът на експертите. Името на Хаменей като върховен лидер на Иран ще продължи, заяви днес Хосейнали Ешкевари - член на иранския Съвет на експертите, цитиран от Ройтерс.

„С мнозинство от гласовете човекът, който ще продължи пътя на имам Хомейни и пътя на мъченика имам Хаменей, е избран. Името на Хаменей ще продължи. Гласуването приключи и скоро ще бъде обявено", каза по-рано Ешкевари във видео, излъчвано по иранските медии.

Преди седмица ракетен удар в Техеран уби Али Хаменей и няколко членове на семейството му. Аятолахът беше на 86 години и евентуалния му заместник се обсъждаше още докато беше жив.

За фаворит беше сочен президентът Ебрахим Раиси, но той загина в катастрофа с хеликоптер преди 2 години. Синът на Али Хаменей също беше споменаван. Но се смяташе, че има съпротива сред аятоласите, защото ислямската революция свали от власт монархията и предаването на властта по наследствена линия би било грешен сигнал.

Предполага се, че Хаменей младши е избран по две причини - тежестта на фамилното му име и фактът, че враговете на режима убиха баща му, майка му и съпругата му. Това го приближава към категорията "жив мъченик", която аятоласите често използват за хора, понесли страдание в името на каузата.

Докато боевете ескалираха на деветия ден от кампанията на САЩ и Израел срещу Иран, гъст черен дим се носеше над Техеран в неделя, според жители, след като ударите по съоръженията за съхранение на петрол, отваря нова таб, осветиха нощното небе с оранжеви пламъци.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че мащабната атака бележи „опасна нова фаза" на конфликта и представлява военно престъпление.