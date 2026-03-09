Сграда рухна след пожар на централната гара в Глазгоу, десетки влакове отменени

Голям пожар на централната железопътна гара в най-големия шотландски град Глазгоу е причинил частичното срутване на сграда, съобщи Ройтерс, като се позовава на Би Би Си, информира БТА.
Десетки влакове от гарата са отменени, а гарата ще остане затворена до второ нареждане, обяви британската железопътна асоциация „Нешънъл Рейл“ (National Rail).
Няма данни за пострадали хора при пожара.
Огънят е започнал от магазин за продукти за вейпинг близо до гарата в събота следобед.
Glasgow Central Station closed after city centre blaze
More than 60 firefighters are battling a major fire on Union Street in Glasgow city centre, hours after the blaze was first reported on Sunday afternoon.
The fire broke out in a four-storey commercial building