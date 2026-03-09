ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение от 5,1 по Рихтер в Турция

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22431568 www.24chasa.bg

Сграда рухна след пожар на централната гара в Глазгоу, десетки влакове отменени

1216
Голям пожар на централната железопътна гара в най-големия шотландски град Глазгоу СНИМКА: Ройтерс

Голям пожар на централната железопътна гара в най-големия шотландски град Глазгоу е причинил частичното срутване на сграда, съобщи Ройтерс, като се позовава на Би Би Си, информира БТА.

Десетки влакове от гарата са отменени, а гарата ще остане затворена до второ нареждане, обяви британската железопътна асоциация „Нешънъл Рейл“ (National Rail).

Няма данни за пострадали хора при пожара.

Огънят е започнал от магазин за продукти за вейпинг близо до гарата в събота следобед.

Голям пожар на централната железопътна гара в най-големия шотландски град Глазгоу СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди