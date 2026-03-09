ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение от 5,1 по Рихтер в Турция

Метеорит падна върху къщи в Германия (Видео)

Метеорит. Снимката е илюстративна Снимка: Пиксабей

Части от метеорит са нанесли щети на покриви и на къщи в западната част на Германия в неделя вечер, съобщи ДПА.

Полицията обяви, че е получила сигнали са щети в град Кобленц и околните райони около 19 ч. местно време (20 ч. българско).

„Около 19 ч. тази вечер обгорено небесно тяло е ударило покрива на жилищна сграда в квартала Гюлс в Кобленц. Никой не е пострадал", заяви говорител на полицията, цитиран от БТА.

Полицейски части са били изпратени на място заради безпокойство и объркване сред населението, причинени от мистериозни светлини. Снимки на явлението са били публикувани в социалните мрежи от провинциите Северен Рейн – Вестфалия, Хесе, Рейнланд – Пфалц, Заарланд и Баден – Вюртемберг.

Според полицията в Кайзерслаутерн очевидци са съобщили за „ярко осветен обект с кратко огнено припламване" или „огнена топка в небето".

Някои са предположили, че става въпрос за ракета. Според полицията обаче „няма данни за свързан със сигурността инцидент".

