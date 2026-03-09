Ракетен удар уби двама в Саудитска Арабия

За първи път от началото на военните действия между Иран, от една страна, и Израел и САЩ – от друга, Саудитска Арабия съобщи за смъртни случаи, за които се смята, че са свързани с иранска атака, съобщи ДПА.
Двама души са били убити при ракетен удар по жилищна сграда в провинцията Ал Харж югоизточно от Рияд, съобщи говорител на саудитската гражданска защита.
Според информацията жертвите са граждани на Индия и на Бангладеш.
При нападението са били ранени още 12 бангладешки граждани.
Говорителят определи нападенията срещу цивилна инфраструктура като открито нарушение на международното хуманитарно право, но не уточни кой е източникът на ракетния удар.
Саудитското министерство на отбраната съобщи, че са били прехванати два дрона, насочени към петролното поле Шайба.
Междувременно Държавният департамент на САЩ обяви, че е разпоредил персоналът на американското посолство в Саудитска Арабия, който не е свързан с основната работа на дипломатическата мисия, както и семействата на служителите на посолството, да напуснат страната, предаде Ройтерс.