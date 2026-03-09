Зелените печелят регионалните избори в германската провинция Баден-Вюртемберг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германските Зелени печелят регионалните избори в югозападната германска провинция Баден-Вюртемберг пред консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц, показват предварителните резултати от неделния вот, цитирани от ДПА, информира БТА.

Зелените получават 30,2% от гласовете и водят с малка преднина пред ХДС, който получава 29,7 процента, показват данни, публикувани на сайта на провинциалната статистическа служба рано днес след преброяването на гласовете във всички избирателни райони.

В първия от петте регионални вота тази година дясноцентристката партия на Мерц претърпя унизително поражение след впечатляващото завръщане през последните седмици на Зелените, които водят настоящата коалиция с ХДС в провинциалния парламент в Щутгарт.

Изглежда вероятно Зелените и ХДС отново да съставят коалиционно правителство в Баден-Вюртемберг. Очаква се водещият кандидат на Зелените Джем Йоздемир да стане първият премиер на германска провинция от турски произход.

Според предварителните резултати крайнодясната Алтернатива за Германия е трета с 18,8 процента – най-високия ѝ резултат в западногерманска провинция, но без да достигне поставената си цел от 20 процента.

Едва на четвърто място идват социалдемократите (СДП) – малкият партньор в коалицията на Мерц на национално равнище. С 5,5% от гласовете това е най-слабият резултат на СДП в провинциални избори.

Избирателната активност на вота беше висока – 69,6%. Това са първите избори в Баден-Вюртемберг след свалянето на възрастта за гласуване на 16 години.