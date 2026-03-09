ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение от 5,1 по Рихтер в Турция

Турция удължи срока на отмяната на полетите до Близкия изток

1200
Турция удължи срока на отмяната на полетите до Близкия изток.

Полетите на турските авиокомпании „Търкиш Еърлайнс“, „ЕйДжет“, „Пегасъс“ и „СънЕкспрес“ до Ирак, Сирия, Ливан и Йордания са отменени до 13 март включително, обяви турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу в платформата Екс в неделя, предаде Ройтерс, информира БТА.

Той уточни, че за същия срок са отменени и планираните полети до Доха, Дубай, Кувейт, Бахрейн, Абу Даби и Дамам.

Компанията „Пегасъс“ е извадила Иран от разписанието си до 12 март, а „Търкиш Еърлайнс“ – до 20 март.

Това е поредното удължаване на отмяната на полети между Турция и държави от Близкия изток заради продължаващата военна ескалация в региона на Персийския залив и Ливан.

