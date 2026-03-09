ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение от 5,1 по Рихтер в Турция

Доналд Тръмп за новия върховен лидер на Иран: Ще видим какво ще стане

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп направи съвсем лаконичен коментар след новината за избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран и в интервю за „Таймс ъв Израел" се ограничи с думите „Ще видим какво ще стане".

Тръмп каза, че решението кога ще спре войната с Иран ще бъде взето от него „съвместно" с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Все пак американският президент даде да се разбере, че той ще има последната дума, като заяви: „Мисля, че (решението) ще бъде взаимно... донякъде. Ние си говорим. Ще взема решение в правилния момент, но всичко ще бъде взето предвид".

Той каза, че без него и Нетаняху Иран е щял да унищожи Израел, пише БТА.

Тръмп отново изрази недоволството си, че израелският президент Ицхак Херцог не е помилвал Нетаняху по делото за корупция с думите: „Кажете на този президент да го помилва веднага".

